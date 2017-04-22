Güreşçileri Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Ağır 12 Yaralı

Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR DHA) KONYA'nın Seydişehir ilçesinde güreşçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir- Antalya karayolu Bozkır Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Antalya da Yapılan 14-15 yaş Türkiye Güreş Şampiyonası'na katıldıktan sonra memleketleri Artvin'e dönmekte olan güreşçileri taşıyan Ramazan Ayyürük idaresindeki 08 AP 575 plakalı minibüs, aynı istikamete gitmekte olan Ferhat Gürgeç idaresindeki 42 DSC 71 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu devrildi. Kaza sonrası 50 metre sürüklenen minibüste bulunan antrenör Zaza Vardidze (42), sporcular Muhammed Almacı (14), Resul Taş (14),Tahsin Öztürk (14), Furkan Dalkılıç (15), Kadem Öztürk (14), Görkem Atasert (14), Yasin Öztürk (15), Kürşat Demir (15), Talha Ümeyir Ateş (15), Serhat Kın (14) ve Burak Kaya (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammed Almacı ve Görkem Atasert buradaki ilk tedavilerinin ardından Konya'ya sevk edildi.



Kaza anını anlatan Tahsin Öztürk şunları söyledi: "Antalya güreş müsabakalarından geliyorduk. Artvin' e gidiyorduk.Kırmızı ışığı gördük yavaşladık. Adam arkadan geliyordu. Otomobil bize vurdu. Araba kaydı biz takla attık. Daha sonra camları kırıp dışarı çıktık. Yusufeli ve Artvin Borçka, Artvin Belediye İhtisas Kulübü sporcularıyız? dedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.