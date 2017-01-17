Güreş Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, Okul Sporları Güreş Gençler A-B İl Birinciliği müsabakalarının tamamlandığı bildirildi.



Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müsabakalar İl Müdürlüğünün Güreş Salonu'nda gerçekleşti.



Müsabakalarda Edirne'deki çeşitli liselerde okuyan sporcular kilolarına göre mücadele etti.



Serbest stilde Gençler A 1999-2000 doğumlularda Emrah Kaya, Arda Ağıç, Ataman Makas, 96 kiloda Baki Kara, Mert Emir Solmaz, grekoromen sitil Gençler A 1999-2000 doğumlularda İbrahim Irmak, Yaşar Var, Cengiz Derviş, Orkun Furuncu, grekoromen sitil Gençler B 2001-2002 doğumlularda Turan Demirkıran, Şehri Demirkıran, Osman Afşin, Hüsmen Can Mehmetoğlu, serbest stil Gençler B 2001-2002 doğumlularda ise Sinan Kaya, Muhammed Şirin Kızmaz, Görkem Başkan, Dağhan Ilgın Çetin, Mert Ertan, Murat Yeğitoğlu ve Aziz Emir Saranlı il birincisi oldu.