Güreş: Büyük Erkekler Serbest Türkiye Şampiyonası

Ordu'da düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporcular ile kulüplerin ödüllerini, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın takdim etti. 125 kiloda Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösteren olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, mutlu olduğunu belirterek, "Her şampiyonayı ciddiye almak gerekiyor. Bende öyle yaptım. Altıncı kez Türkiye şampiyonu olduğum için çok gururluyum." dedi.