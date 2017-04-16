Gurbette Seçim Heyecanı

Türkiye'de yapılan anayasa referandum unda oylarıyla katkı veren Avrupalı Türkler, seçim takip merkezlerinde bir araya gelerek, referandum seçimlerini şölen havası içinde takip etti. 51.2 Oranında evet oylarının çıkmasında büyük katkıları olan gurbetteki Türkler, yeni sistemde Dış Türklerin unutulmamasını istedi.



AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından farklı şehirlerde oluşturulan seçim takip merkezlerinde bir araya gelen vatandaşlarımız, Türkiye'den yayın yapan TV'ler aracılığıyla referandum seçimlerini takip etti.



Evet oylarının daha yüksek çıkmasını beklediklerini belirten vatandaşlarımız, çıkan sonucu buruk bir sevinçle karşıladıklarının ifade etti.



Ellerinde Türk ve Evet bayraklarıyla yüzde 50'nin üzerindeki oranı kutladı.



(Mehmet Koca / İHA)