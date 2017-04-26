Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan, Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve en çok değer yitiren on ile değişim oranları şöyle:





HİSSE ADI DEĞİŞİM(%) 1 - TTKOM 5,31 2 - GLYHO 3,09 3 - THYAO 3,04 4 - CEMTS 2,79 5 - DOHOL 2,70 6 - PGSUS 1,75 7 - GSDHO 1,67 8 - KRDMD 1,60 9 - AKSA 1,48 10 - KOZAA 1,43 HİSSE ADI DEĞİŞİM(%) 1 - VESBE -3,61 2 - TTRAK -2,34 3 - KOZAL -1,85 4 - TAVHL -1,84 5 - BJKAS -1,79 6 - SAHOL -1,39 7 - FROTO -1,24 8 - BIMAS -1,03 9 - HLGYO -1,02 10 - TOASO -0,97