Güney Kore'den Çin'e Çağrı
Güney Kore, Çin'den, ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulmasına yönelik misillemeleri durdurması için yapılan uluslararası çağrıları dinlemesini istedi.
Güney Kore, Çin'den, ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulmasına yönelik misillemeleri durdurması için yapılan uluslararası çağrıları dinlemesini istedi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cho June-hyuck yaptığı basın açıklamasında, "Tüm misilleme ihtimallerini göz önünde bulunduracağız." dedi.
Çin'in uluslararası çağrıları dinlemesi gerektiğine vurgu yapan Cho, "Uluslararası toplum, Çin'in (misilleme) tedbirlerinin haksızlığına ilişkin konuları gündeme getirmeye devam ediyor." ifadesine yer verdi.
Sözcü Cho, Pekin yönetiminden, THAAD sisteminin kurulmasına yönelik misillemeleri durdurması için yapılan uluslararası çağrıları dinlemesini istedi.
Cho ayrıca, Güney Kore ve ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşılık vermek için gecikme olmaksızın THAAD sisteminin konuşlandırılması konusundaki kararlılıklarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
Diğer yandan Güney Kore Savunma Bakanlığı, gelişmiş Amerikan füze savunma sisteminin çok yakında "faaliyete geçeceğini" açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, dün, ABD ve Güney Kore'ye, kurulumuna başlanan THAAD sistemini geri çekme çağrısı yapmış ve Çin'in, kendi stratejik çıkarlarını etkileyen sistemin konuşlandırılmasına karşı gerekli önlemleri alacağını söylemişti.
Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'ın yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı. ABD'nin dün Güney Kore'nin güneydoğusunda yer alan bölgede THAAD sistemini kurmaya başladığı kaydedilmişti.