Gündem Özetine
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'yı, 39.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı Mehmet Akarca'yı, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocukları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/17.30/12.00/13.00/15.00)