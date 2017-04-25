Gündem Özeti / 25 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Anayasa Mahkemesinin 55. kuruluş yıl dönümüAnayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek törenin açılışında konuşacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Anayasa Mahkemesinin 55. kuruluş yıl dönümü
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek törenin açılışında konuşacak.
Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek "Yemen'deki İnsani Krize İlişkin Üst Düzeyli Taahhüt Konferansı"nda Türkiye'nin Yemen'deki drama bakışı ve sağlanacak yardım konusunda konuşma yapacak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Cenevre)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Uluslararası Konferansı'nın "Ekonomik politikanın önceliklerinden biri olan kadın girişimciliğinin geliştirilmesi: Girişimcilik için devlet desteği mekanizması" isimli oturumunda konuşma yapacak.
(Bakü)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir otelde "Şehircilik Şurası Sonuç İstişare Toplantısı"na iştirak edecek.
(Ankara/14.30)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İrlanda İş, Girişimcilik ve Yenilik Bakanı Mary Mitchell O'Connor ile Dışişleri ve Ticaret Bakanı Charles Flanagan ile ayrı ayrı görüşecek, "Türkiye Günü" başlıklı programa katılacak.
(Dublin)
2- Hazine, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerden üçü, Türkiye'nin yeni iade talebine ilişkin Atina Temyiz Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacak.
(Atina)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
KÜLTÜR SANAT
1- Besteci ve yorumcu Selami Şahin, şarkılarını farklı bir tarzda yorumlayacağı "Selami Şahin ile Yarım Asırlık Senfoni" projesiyle İş Sanat Kültür Merkezi'nde sahne alacak.
(İstanbul/20.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 57. Alay Vefa Yürüyüşü kapsamında Kocadere, Conkbayırı ve Şehitler Abidesi'nde anma törenlerine katılacak, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin düzenlediği Medya Oscarları töreninde yer alacak.
(Çanakkale/05.30/Ankara/18.30)
2- Fenerbahçe, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/20.45)
3- Voleybol Efeler Ligi play-off üçüncülük serisi ilk maçında Fenerbahçe, Ziraat Bankası'nı konuk edecek.
(İstanbul/18.00)
4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabında, Çanakkale Belediyespor-Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçları yapılacak.
(Çanakkale/17.00/Bursa/17.30)
5- Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, Samsun Gençlik-Muratpaşa Belediyespor, Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Adana Şakirpaşa ve Zağnosspor-Ardeşen Gençlik mücadeleleri yapılacak.
(Samsun/16.00/Kastamonu/İzmir/Trabzon/17.00)
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