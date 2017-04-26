Gündem / 26 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Somali Cumhurbaşkanı Fermacu Türkiye'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Somali Cumhurbaşkanı Fermacu Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.
İki cumhurbaşkanı, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından bazı anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan, Fermacu onuruna resmi akşam yemeği verecek.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed ile bir araya gelecek.
(Ankara/16.30/16.45/18.30/19.00/TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının birinci gün oturumları gerçekleştiriliyor.
(09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Valiliği ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Hançerli Fatma Sultan Medresesi'nin açılışına katılacak, restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Yıldırım Camisi'ne ziyarette bulunacak.
Kaynak, Aytı Plaza'da Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyeleri ile bir araya gelecek, Hocaalizade Mahallesi'ndeki Fransız Kilisesi'ni ziyaret edecek, Burfaş Doburca Sosyal Tesislerinde Kahramanmaraşlılar Derneği üyeleriyle, Hotel Angelacoma'da AK Parti İnegöl ilçe teşkilatı ile buluşacak.
(Bursa/11.00-19.30)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlıkta Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve bağlı sendikaların genel başkanlarıyla "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısına katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde, "Göç Politikaları Kurulu İkinci Toplantısı"nın açılışında konuşacak.
(Ankara/10.00)
4- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Genel Kuruluna katılacak.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Sanayi Odası (İSO) nisan ayı Meclis toplantısında "Referandum sonrası Türkiye'nin yeni vizyonunun ekonomi ve sanayi açısından önemi" konulu konuşma yapacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliğince (TBB) düzenlenen "Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Çalıştayı"na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği ziyaret edecek ve Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Bursa/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, nisan ayı toplantısında faiz kararını açıklayacak.
(Ankara /14.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edilecek.
(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bosna Hersek'te Çocuk Şenliğine katılacak ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ile görüşecek.
(Zenica/Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, YGS, LYS ve KPSS sınavlarında başvuru tarihlerini kaçırarak mağdur olan bazı öğrencileri kabul ederek basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisinde Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımını, Darüşşafaka Doğuş ise İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.30/21.15) (Fotoğraflı)
3- Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin ilk maçında Halkbank iel Arkas Spor, TVF Başkent Salonu'nda karşılaşacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Bellona AGÜ ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
(Kayseri/18.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- "Türkiye'nin bu işlerde alnı aktır"
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
"Nerede bir insan varsa, nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağdur varsa Türkiye az çok demeden orada olacaktır. İmdat elini uzatana yardım elini uzatacaktır"
"Türkiye bu işlerin lafını yapmıyor. Türkiye taşın altına elini koymuştur. Türkiye'nin bu işlerde alnı aktır"
"(AKPM kararı) Kopenhag kriterleri Ankara demokratik kriterleri olarak devam eder. Maastricht kriterleri, ekonomik kriterler de İstanbul kriterleri olarak devam eder"
"AKPM açısından çok ilginç ve üzücü bir karar"
"AB, darbecilerin hukukunu korumak yerine ülkemizin demokrasisinin hukukunu, binası bombalanmış parlamentonun hukukunu, seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Başbakanın hukukunu korumayı bir düşünse doğru yolu bulur diye düşünüyorum"
(Fotoğraflı-Görüntülü) (Cenevre - Bayram Altuğ)
2- ANALİZ - Borsanın gidecek daha çok yolu var
Borsa İstanbul fiyat/kazanç oranı penceresinden bakıldığında hala dünyanın en ucuz borsalarından biri olarak görülüyor
Türkiye pay piyasaları, fiyat/kazanç çarpanı ile gelişmekte olan piyasalara göre yaklaşık yüzde 32 iskontoyla işlem görüyor
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 2007 yılına göre hala 3 kat daha düşük
BIST 100 endeksi, dolar bazlı zirvesine göre yüzde 100'e yakın getiri potansiyeline sahip
(Bekir Gürdamar/İstanbul)
3- Yerli füze "KAAN" görücüye çıkıyor
ROKETSAN, KAAN Füzesi ve Silah Sistemini ilk kez IDEF'te sergileyecek
KAAN Silah Sistemi, uzun menzili ve yoğun ateş yeteneğiyle caydırıcı güç olacak
Sistem, gece ve gündüz, her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine yoğun ateş açarak manevra birliklerine etkin destek sağlıyor
(Göksel Yıldırım/Ankara)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.