Gündem / 14 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenecek "Konya Buluşması"nda halka hitap edecek.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenecek "Konya Buluşması"nda halka hitap edecek.
(Konya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Feriye Palace'ta basın toplantısı yapacak, Ramada İstanbul Tekstilkent'te STK temsilcileriyle buluşacak, Double Tree by Hilton Hotel'de servis şoförleri ve esnafla bir araya gelecek.
(İstanbul/10.00/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" programına iştirak edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, STK ziyaretinin ardından Kutlu Doğum Pilavı etkinliğine katılacak, Ticaret Borsası ve Dulkadiroğlu Belediyesi ek binasını ziyaret edecek, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Büyük Gençlik Buluşması"nda konuşacak.
(Kahramanmaraş/13.30/14.30/16.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Üniversitesi Gençlik Buluşması'na katılacak, İstanbul Ticaret Odası ve bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek.
(İstanbul/15.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Karaisalı, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde halkla buluşacak.
(Adana/11.00/18.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, medya mensuplarıyla bir araya gelecek, Develi ve Tomarza'da salon toplantılarına katılacak.
(Kayseri/09.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Ladik mitingine, Kavak'ta açık hava toplantısına, Atakum sahilinde "Bisikletini Al Gel Yeni Türkiye İçin Sürüyoruz" programına, Atakum ve Bafra mitinglerine iştirak edecek.
(Samsun/13.30-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat bölge mitingi ile Gümüşhane-Bayburt Hemşehri Derneklerinin programına katılacak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek "Trabzonlular Bakanlarıyla Buluşuyor" etkinliğinde konuşacak.
(Trabzon/13.00/15.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eski Stadyum'da 2. Geleneksel İlkokullar Arası Spor Şenliği ile Osmangazi Üniversitesi Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda Gençlerle Kültür Buluşması'na katılacak, şeker fabrikası işçileriyle bir araya gelecek, İki Eylül Caddesi esnafını ziyaret ederek esnaf odaları üyeleriyle buluşacak.
(Eskişehir/09.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
9- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gemerek ziyaretinin ardından Gürün Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Sivas/09.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sebze hali ve otogar esnafını ziyaret edecek, İscehisar mitingine katılacak, temaslarda bulunacak, Bolvadin'de mehter yürüyüşüne iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/08.30-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
11- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Konak Belediyesi İş Merkezi'nde Konak Eğitim Merkezi kahvaltısına katılacak, esnafı ziyaret edecek; Üreten Eller sergisi ile Malatya Down Sendromlular Derneğinin açılışına, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki "Anayasa Değişikliği Tam Destek" konferansına ve Çukurdere mahalle mitingine iştirak edecek.
(Malatya/09.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, halk oylamasına yönelik çalışmalarını Dereli ve Yağlıdere'de sürdürecek.
(Giresun/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çilimli ilçe teşkilatını ziyaret edecek, Düzcespor-Yeşil Bursa maçını izleyecek, Boğaziçi beldesi ve Özel İlim Okullarına ziyarette bulunacak.
(Düzce/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kaleı·c¸ı·'ni zı·yaret edecek, Dokuzkavaklar ve Karahasanlı'da halkla bulus¸acak.
(Denizli/15.00/20.00/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Birlik Vakfı üyeleriyle kahvaltının ardından Darende ilçe mitingine, Hak-İş Konfederasyonun konferansına ve Çöşnük mahalle mitingine katılacak.
(Malatya/09.00-19.30)
5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerine ruhsat dağıtım törenine katılacak, esnaf ziyareti gerçekleştirecek.
(Bayburt/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- TÜİK, şubat ayı sanayi ciro endeksi ile mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Moskova'da üçlü görüşmede bir araya gelecek.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısı ve Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üye ülkelerin gayri resmi zirvesi, Kırgızistan, Rusya, Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve Ermenistan devlet başkanlarının katılımıyla Bişkek'de yapılacak.
(Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temalı 2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası bilgilendirme toplantısı yapacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde başlayacak.
İlk gün yarı finalde Fenerbahçe-UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk-USK Prag maçları oynanacak.
(Ekaterinburg/17.00/19.30) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi 26. haftası, Anadolu Efes-Trabzonspor Medical Park, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Doğuş ve Fenerbahçe-Gaziantep Basketbol maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/18.00/İzmir/19.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- Voleybol Efeler Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe-Arkas Spor ve Halkbank-Ziraat Bankası karşılaşmaları yapılacak.
(İstanbul/17.00/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
4- Spor Toto 2. ve 3. Lig maçları oynanacak.
ÖZEL HABER
1- KDV'de yeni dönem kapıda
Maliye Bakanı Naci Ağbal:
"(KDV düzenlemesi) Birinci önceliğimiz özellikle yatırım, üretim ve ihracat üzerinde yük oluşturan KDV uygulamalarını kaldırmak"
"Yaz aylarında çalışmaları bir noktaya getireceğiz"
"Anayasa değişikliğinden sonra bir kamu yönetimi reformunu mutlaka yapacağız. Daha yatay, sade, sonuca odaklı ve vatandaş neredeyse sorunu o noktada çözen bir yönetim yapısını getireceğiz"
(Zeynep Akyıl/Ankara)
2- "Yalan üzerine inşa ettikleri kampanya çöktü"
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:
"Özellikle muhalefetin yalan üzerine inşa ettiği ve her hafta bir iftirayla algı oluşturmaya çalıştığı kampanyanın çöktüğünü görüyoruz"
"Hayır' diyenler de Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin içerisindeki 18 maddeyi inceleyerek 'hayır' dediklerini ifade etmiyorlar. ya kişiler üzerinden ya milletvekilline ya bakana ya da belediyeye kızdıkları için 'hayır' diyeceklerini ifade ediyorlar. Oysa bu doğru bir yaklaşım değil"
"Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle beraber bu 15 yılı 5 yıla sığdırmanın tercihini yapacağız"
(Emrah Gökmen / Malatya)
3- TÜBİTAK'ın "Kanatlı Güdüm Kiti" göreve hazır
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü:
"TÜBİTAK SAGE tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti'nin, ilk parti teslimatları mayıs ayında yapılacak"
"Seri üretim çalışmaları için üretici sanayi kuruluşu belirlendi ve sözleşme aşamasına gelindi. Böylece Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek yeni güdüm kiti için Ar-Ge'den Seri Üretime dönüşüm süreci tamamlanmış olacak"
"Kanatlı Güdüm Kiti'nin, uçuş menzili 110 kilometreyi buluyor. Menzil ve vuruş yeteneği sayesinde Kanatlı Güdüm Kiti kullanan savaş uçaklarımız, tehdit bölgesine hiç girmeden hedeflerine taarruz ederek bertaraf edebiliyor"
(Mehtap Yılmaz/Ankara)
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