Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 6 şüpheliden biri tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu M.J.A.A, Y.J.A.A, A.A.A.A, M.H.I.I, Z.S.I.A.S. ve I.T.S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan I.T.S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilmek üzere Samsun Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



İlkadım ilçesinde 20 Nisan'da düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerde arama yapılan zanlıların cep telefonlarına el konulmuştu.