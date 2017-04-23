Güncelleme - Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



İddiaya göre, Güven Sokak'taki restorana giden Mahmut S. (61), pompalı tüfekle müşterilerden Şükrü Duran'a (40) ateş etti. Duran, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Bu sırada restoranda bulunan Hüseyin Kandemir, saldırganın elinden silahı almaya çalışınca arbede çıktı.



Arbedede vurularak ağır yaralanan Kandemir, Bafra Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Olayın ardından kaçan Mahmut S, polis ekiplerince İsmet Paşa Mahallesi'nde sokakta yürürken yakalandı.