Güncelleme - Fetö Zanlılarının Rodos'a Kaçmak İsterken Yakalanması

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığı içindeyken yakalanan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 7 kişiden biri olan Zekeriya K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Marmaris ilçesinde 12 Nisan'da İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye hazırlanırken yakalanan 7 zanlı arasındaki Zekeriya K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.





Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.





Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Zekeriya K. tutuklandı.



Olay





FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 7 zanlı, 12 Nisan'da İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Rodos'a kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı.



Gözaltına alınan zanlılardan Zekeriya K. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 13 Nisan'da teslim edilmişti.



Zekeriya K. hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 yakalama kararı bulunduğu, zanlının sözde "Zonguldak il imamı", "Siirt il imamı" ve "Gaziantep Mühendisler Odası imamı" olduğu belirlenmişti.