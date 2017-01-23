Güncelleme - Bursa'da Terör Operasyonu

Bursa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şüphelinin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi.



Ekiplerce belirlenen adreslerde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile bir kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.