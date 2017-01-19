Güncelleme - Bursa'da Otomobil İnşaatın Temel Kazısına Düştü

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde otomobilin bir inşaatın temel kazısına düşmesi sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi, hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Ahmet Akyar'ın kullandığı 16 BB 230 plakalı otomobil, Kasım Önadım Bulvarı'nda, yoldan çıkarak bir inşaata ait yaklaşık 10 metre derinlikteki temel kazısına düştü.



Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenci olduğu öğrenilen Akyar, ters dönen otomobilin içinde sıkıştı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Akyar'ı sıkıştığı yerden çıkardı.



Ağır yaralanan Akyar, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.