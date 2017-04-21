Güncelleme - Afganistan'da Kolordu Komutanlığına Düzenlenen Saldırı
I Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiği ve devam eden çatışmalarda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
MEZAR-I Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiği ve devam eden çatışmalarda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, askeri üniformalı 3 saldırganın kolordunun içine girerek rastgele ateş açmaya başladığını ve olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü belirtti.
Saldırı sonucu 15 kişinin yaralandığı kaydedilirken çatışmanın sürdüğü ve saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.