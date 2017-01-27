Güncelleme - Adana'da Yasa Dışı Bildiri Dağıtıldığı İddiası

Adana'da yasa dışı bildiri dağıttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde bir grubun yaşa dışı bildiri dağıttığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.



Bildirileri inceleyen ve yasa dışı içerikli olduğunu değerlendiren ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.