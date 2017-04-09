Mardin'deki Operasyonda PKK'nın Üst Düzey Sorumluları Öldürüldü

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Bornova 2'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı Özel Birlik operasyonunun düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, 6 uzun namlulu silah, 10 el bombası, tabanca ve telsiz ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde ve ülkemizde birçok eyleme karışan ve aralarında Savur bölge sorumlusu, Gap-Urfa bölge sorumlusu, Artuklu sorumlusu ve Bismil bölge sorumlusunun da bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

BİRÇOK TERÖR SALDIRISINI PLANLAMIŞLAR

Operasyona adı verilen askerin şehit düştüğü saldırının planlayıcıları çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik bilgilerine yönelik incelemeler sürüyor.

Bu kapsamda sözde Gap-Urfa bölge sorumlusunun "Firaz" kod adlı Mahsum A, sözde Bismil sorumlusunun "Çektar" kod adlı Yusuf K, sözde Savur sorumlusunun "Şevger" kod adlı Oktay S. olduğu, teröristlerden birinin de İran vatandaşı olduğu belirlendi.

Teröristlerin Diyarbakır ve Bismil ilçesi, Mardin ile Savur, Derik ve Mazıdağı, Şanlıurfa ve Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırıların planlayıcıları oldukları ortaya çıktı.

Teröristlerin, 15 Mart'ta Mardin- Diyarbakır karayoluna tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, operasyona ismi verilen Uzman Çavuş Erkan İmalı ile Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım'ın şehit olduğu saldırının planlayıcıları olduğu tespit edildi.

3 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRILARI PLANLAMIŞLAR

Sözde Gap-Urfa sorumlusu "Firaz" kod adlı Mahsum A'nın 4 yıl önce örgüte katıldığı, Kızıltepe-Viranşehir karayolundaki Derik Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığına 4 Mayıs'ta bombalı araçla düzenlenen, 1 askerin şehit düştüğü, 9 asker ile 2 sivilin yaralandığı saldırı başta olmak üzere Mardin ve Şanlıurfa'da birçok saldırının planlayıcısı olduğu öğrenildi.

Sözde Savur sorumlusu "Şevger" kod adlı Oktay S'nin de 4 yıl önce terör örgütüne katıldığı, Mardin- Diyarbakır karayoluna 23 Nisan 2016 günü tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2'si ağır 6 polisin yaralanması ile Mardin- Diyarbakır karayoluna tuzaklanan patlayıcının 15 Mart'ta infilak ettirilmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu saldırıların faillerinden olduğu belirtildi.

Oktay S'nin ayrıca gerçekleştirmeyi planladıkları saldırılar için Emniyet Müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları gibi güvenlik birimlerinin yerleriyle ilgili keşif ve istihbarat çalışması yürüttüğü ortaya çıktı.