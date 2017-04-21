Gümüşhane'de "Turizm Sadece Turizm Değildir" Konferansı

Gümüşhane'de, 41.Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Turizm Sadece Turizm Değildir" konulu konferans düzenlendi.



Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Gümüşhane Valiliği ile Gümüşhane Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Gümüşhane tanıtım filmi izlenmesinin ardından konuşan Prof. Dr. Kozak, turizmin toplumlar, insanlar ve uluslararası ilişkiler üzerinde etkilerinin olduğunu söyledi.



Turizmin istihdam üreten bir sektör olduğuna vurgu yapan Kozak, "Turizmin her yönüyle farklılığı var. Türkiye'de 150 yıla yakın bir süredir turizm faaliyeti var. Ancak biz, bunu Osmanlı döneminde 1960'lı yıllarda Sultanahmet'teki Dünya Ticaret Fuarıyla başladı. Türkiye Cumhuriyeti ile beraber turizm faaliyetleri önemli bir yer aldı. 1950 yılında Demokrat Parti ile beraber bir takım değişimler oldu. Turizm sektörü giderek Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bir yer almaya başladı." dedi.



Türkiye'deki turizm sektörünü anlatan Kozak, "Turizm, dünya barışına, hoşgörü ortamına katkıda bulunuyor. Turizm, siyasi eğilimlerde de değişeme yol açıyor. Bunu seçimlerde görüyoruz. Turizm geliştiği bölgelerdeki insanların siyasi teamülleri ile gelişmemiş bölgelerdeki teamülleri farklı. Dünyada aynı durum var. Siyasi eğilimlerde farklılıklar oluyor. Bunu turizm sağlıyor. Bugün haritaya baktığınızda bunu görüyorsunuz. Ülkeler birbirleriyle birtakım şeyler yaparken turizme dikkat etmek zorunda. Biz bugün Rusya, Almanya gibi ülkelerle siyasi ilişkilerde bağlamında pazarlık ederken bir faktör olarak turizmi düşünmek zorundayız." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin turizmde önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Kozak, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar bu sektöre 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Akdeniz çanağının en genç ve kaliteli hizmeti Türkiye'de. Diğer ülkeler bizimle rekabet edemiyorlar. Bizimle siyasi yönden rekabet ediyorlar. Turizmin siyasi olarak kullanılması durumunda biz kaybediyoruz. Sektör olarak ona gücümüz yetmiyor. Sektöre baktığımızda 2015 rakamlarına göre dünyada turist sayısı bakımından 7. sıradayız. Turizm geliri olarak ta dünyada 12 sıradayız. Turist sayımız 2015'te 41 milyondu. Bir takım sıkıntılarımız var ancak biz bunları çözebiliriz. Tek sorunumuz turizmin siyasi bir enstrüman olarak, Türkiye'nin bir takım uluslararası siyasi ilişkilerini belirlemek için bir argüman olarak kullanılması. Biz bunu aşamıyoruz.



Konferansa, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Turizm Fakültesi Dekan yardımcıları Yrd. Doç. Dr. İsmail Çalık, Turizm Fakültesi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Bilal Yalçın, Yrd. Doç. Dr. Uğur Akdu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.