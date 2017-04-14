Gümüşhane'de Halı Saha Futbol Turnuvası

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri arası halı saha turnuvası düzenlendi.



"Bu Lig'in Bütü Yok" sloganıyla düzenlenen turnuvaya 20 takım katılırken, final maçını Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, kurum müdürleri ve üniversite öğrencileri izledi.



Gümüşhane Üniversitesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen turnuvanın final maçında Karadeniz Fırtınası ile Fasafiso takımı karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı penaltı atışları sonucu kazanan Fasafiso takımı, şampiyon oldu.



Rektör Zeybek, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, Ünilig Halı Saha Turnuvasının 8'incisinin düzenlendiğini söyledi.



Turnuvaya katılan takımları kutlayan Zeybek, "Gençlerin dersleri dışında sportif ve sanatsal faaliyetlerini destekliyoruz. Bu tür organizasyonlar öğrencilerin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor. Turnuva gayet centilmence geçti." diye konuştu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan ise Gümüşhane'nin spor şehri olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayarak, "Bütün ilköğretimde, ortaöğretimde ve lisede olduğu gibi üniversite öğrencileri ile turnuva düzenledik. Onların hoşça vakit geçirmelerini, kaynaşıp bir araya gelmelerini sağladık. Her bölümden öğrenciler karışık şekilde takımlarını oluşturarak turnuvaya katıldı. Turnuvanın birincisine bin 750 lira, ikinciye 400 lira ödül verildi." ifadelerini kullandı.