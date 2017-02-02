Gümüşhane Belediyesi, Türk Halk Müziği Korosu Kuruyor

Gümüşhane Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında Türk Halk Müziği Korosu kurma çalışmalarına başladı.



Gümüşhane Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Baddal Bayar, yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesinde kurdukları halk oyunları ve tiyatro ekiplerinin ardından Türk Halk Müziği Korosu kurma çalışmalarına başladıklarını ifade etti.



Koroya 14-20 yaş arasındaki herkesin başvurabileceğini aktaran Bayar, şunları kaydetti:



"Belediye olarak, vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizde yaşayan insanların huzuru ve mutluluğu için sosyal etkinlikler önem arz ediyor. Bu kapsamda açtığımız kurslara bir yenisini daha ekleyerek Türk Halk Müziği korosu kurma çalışmalarına başladık. Türk Halk Müziği korosunda eğitimleri belediyemizde görevli Kültür Bakanlığı Mahalli Sanatkar ve Müzisyen Nedim Saraç ile yöresel sanatçımız Selçuk Çelik tarafından verilecek. Çalışmalarımızda bize her daim destek veren Belediye Başkanımız Sayın Ercan Çimen'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Koro için müracaatlar şahsen belediyemize yapılacaktır. Kuracak olduğumuz koro ile çeşitli gösteriler yapacağız."