Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen Açıklaması

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Sema Doğan Parkı'nın kentin turizm ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunacağını belirterek, parkın açılışının mayıs ayı içinde yapılacağını bildirdi.



Çimen, kent merkezindeki Özdenoğlu Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana özverili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Kentle ilgili projeleri belirli bir plan dahilinde yürüttüklerini ifade eden Çimen, "Seçim çalışmalarımızda 2014 yılından 2018 yılına kadar bu şehrin tüm altyapı sorunlarını çözeceğimizi söylemiştik. 2018 yılından 2023 yılına kadar da bu şehri modern bir kent yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu hedeflerimize doğru koşar adım ilerliyoruz." diye konuştu.



Çimen, kentteki konut sıkıntısını aşmak için 3 etaplı proje geliştirdiklerine işaret ederek, çözüm noktasında Gümüşhane Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde birinci etapta 528 konutun temelini attıklarını hatırlattı.



Yıl sonu itibariyle konutların talep örgütlenmesini yapacaklarını bildiren Çimen, "Buradaki hedefimiz yaklaşık 2 bin konut. İlk etabını TOKİ ile yapıyoruz. Arazinin yüzde 80'i Gümüşhane Belediyesine ait. Buradan hem Gümüşhane Belediyesi vatandaşına fayda sağlamış olacak hem de belediye olarak ekonomik fayda sağlamış olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Çimen, Gümüşhane'nin sosyal yaşam alanlarıyla ilgili köklü ve ciddi yatırım isteyen projelere odaklandıklarını anlatarak, şunları söyledi:



"Şehrimizin turizm ve sosyal yaşamına etki edecek olan Sema Doğan Parkı'da geçen yıldan bu yana çok köklü bir sosyal alan yapıyoruz. Orada etkinlik alanlarımız, 2 adet sinema salonumuz, bowling salonumuz ve vatandaşımızın rahatlıkla gelip zaman geçirebileceği kamelyalar ve spor alanları yapıyoruz. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Sema Doğan Parkı'nın açılışını mayıs ayı içinde yapacağız."