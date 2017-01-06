Gümüşhacıköy Hastanesinde Geçen Yıl 111 Bin 420 Hastaya Bakıldı

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mümin Sarıkulak 2016 yılında 111 bin 420 hastaya hizmet verdiklerini söyledi.



Başhekim Sarıkulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 57 bin 788 kişiye polikliniklerde, 52 bin 826 kişiye acil servislerde ve 806 kişiye de servislerde müdahale edildiğini belirterek, "Hastanemiz 50 yatak kapasiteli ve sağlık hizmetlerini 135 personelle yürütüyoruz. Hastanemizde 1 dahiliye uzmanı, 1 Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 aile hekimi, 2 diş hekimi, 9 pratisyen hekim, 121 yardımcı personel ile hizmet veriyor. Elimizdeki imkanlarla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz." dedi.



Hastanelerinin son derece modern cihazlarla donatılı olduğunu ifade eden Sarıkulak bazı branşlarda kadro sıkıntısı çektiklerini de sözlerine ekledi.