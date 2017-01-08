Amasya İnsani Yardım Derneği Gümüşhacıköy Temsilciliğince, Haleplilere 27 ton un gönderildi.
Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan duaların ardından yardım tırı Halep'e doğru yola çıkarıldı.
İnsani Yardım Derneği Gümüşhacıköy Gönüllüsü Veli Çinkaya, "Kardeşlerimizin yanındayız. Gümüşhacıköy'den bu katliama seyirci kalmamak adına, yaklaşık iki ay önce başlattığımız kampanya kapsamında 27 ton un yüklü yardım tırını Halepli kardeşlerimize yolluyoruz." dedi.
Gümüşhacıköy'den Haleplilere Yardım
Amasya İnsani Yardım Derneği Gümüşhacıköy Temsilciliğince, Haleplilere 27 ton un gönderildi.
Amasya İnsani Yardım Derneği Gümüşhacıköy Temsilciliğince, Haleplilere 27 ton un gönderildi.
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