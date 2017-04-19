Grafikli - Beşiktaş, Avrupa Kupalarında 196. Maçına Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinin rövanşında yarın Fransa'nın Olympique Lyon takımını konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 196. mücadelesine çıkacak.



Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 195 maçtan 72'sini kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı.



Avrupa arenasındaki 195 karşılaşmada rakip fileleri 251 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 280 gol gördü.



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:





Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 74 23 17 34 73 118 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 101 45 21 35 157 124 Toplam 195 72 42 81 251 280



