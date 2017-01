Grafen Gerçek Hayat Testinde!

Grafenin ne kadar önemli bir madde olduğunu, çok geniş bir yelpazede kullanılabileceğini ve dünyayı kurtarabileceğini çok kez duyduk, ancak bunun ispatına pek az rastladık. Massachusetts Institute of Technology (MIT), yaptığı bir deneyle bunu değiştirdi.



MIT tarafından yapılan en son deneyde çeliğin yüzde 5'i yoğunluğunda ancak ondan on kat daha güçlü bir grafen maddesi kullanıldı. Araştırmacılar, bilgisayarda yüksek doğrulukla çizilen bir 3 boyutlu modeli 3 boyutlu yazıcı yoluyla bastırdılar. Ortaya çıkan sünger benzeri yapı, sıkıştırma testlerine tabi tutuldu. Burada nesnenin şeklinin çok önemli olduğu, gözenekli yapının yüzey alanını artırdığını ve bu sayede maddeyi güçlendirdiği söyleniyor.



One of the strongest lightweight materials known