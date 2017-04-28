Göztepe Kritik Dönemeçte

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde geçtiğimiz hafta sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenip Süper Lig'e yükselmek için yeniden iddialı konuma gelen Göztepe, yarın liderlik koltuğunda oturan Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.



Malatya İnönü Stadı'nda Mete Kalkavan'ın görev yapacağı müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Konuk sarı kırmızılılarda sarı kart cezalısı golcü Umut Nayir forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan stoper Gençer'in durumu ise belirsizliğini koruyor.



Göztepe'nin çalıştırıcısı Yılmaz Vural, sezonun ikinci yarısında takımının İzmir dışındaki hiçbir maçı kazanamadığını belirtirken, "Evkur Yeni Malatyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyoruz. Süper Lig'e direkt yükselebilmek adına 3 puana odaklandık. Rakibimiz de son haftalarda düşüşe geçti. Çok zor bir maça çıkacağız. Oyuncularıma inanıyorum" dedi.



Sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'nda oynanan maçta Göztepe renktaş'ı Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. - İzmir