Göztepe Avrupa İçin Parkede

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, yarın ligden düşmesi kesinleşen Trabzonspor'u konuk edecek.



Son haftaya 34 puanla 3'üncü sırada giren sarı kırmızılı ekip, Bülent Özkul Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak maçtan galip ayrılırsa önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanacak. Göztepe, Trabzonspor'u yenemezse, dördüncü sıradaki Ankara Büyükşehir Belediyespor'un Aziziye Belediyesi Termalspor deplasmanında mağlup olmasını bekleyecek.



Sezonun en önemli müsabakasına çıkacaklarını belirterek taraftarlardan destek isteyen Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, "Kazanırsak Eurochallenge Cup'ı garantileyeceğiz. Ancak ikinci basamaktaki Beykoz Belediyespor, ligde kalma mücadelesi veren Yozgat Bozokspor'a yenilirse ligi ikinci bitirip EHF Cup'a gideceğiz. Tek amacımız her sene uluslararası arenada yer almak.



Maça çok iyi hazırlandık. Trabzonspor'un küme düşmesi bizi ilgilendirmiyor. rakibe saygı duyarak oynayacağız" diye konuştu. Biletler 5 TL'den satışa sunuldu. - İzmir