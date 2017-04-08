Görüntülü Referandum Anketi Yapıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim bölgesi olan Trabzon'da bir haber sitesi görüntülü referandum anketi yaparak vatandaşlara 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi verecekleri oyu soruyor.



'www.61saat.com isimli yerel haber sitesi Trabzon'un 18 ilçesinde görüntülü anket çalışması başlattı. Gittiği her ilçede 100'ün üzerinde vatandaşa referandum ile ilgili görüşlerini soran haberciler, hiç kesinti yapmadan bu anketleri internet ortamında yayınlıyor. Yayınlanan görsellerde zaman zaman vatandaşların agresif çıkışları ise sosyal medyada da paylaşımlara neden oluyor.



İnternet sitesi imtiyaz sahibi Erhan Esaspehlivan, amaçlarının en şeffaf bir şekilde vatandaşın görüşlerini tüm Türkiye'ye duyurmak olduğunu belirterek, "Görüntülü anket uygulamamızda vatandaşa 16 Nisan'daki Halk oylaması için bir karar verip vermediğini soruyoruz, bazıları direk kararını açıklıyor, 'evet' veya 'hayır' diyor. Bizde neden 'evet' neden 'hayır' dediğini soruyoruz. Önceki seçimlere göre bu halk oylamasında vatandaşlar daha net ve açık şekilde görüşlerini belirtiyorlar" dedi.



Bugüne kadar Trabzon'un 6 ilçesinde Of, Sürmene, Araklı, Hayrat, Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde 500'ü aşkın vatandaş ile görüştüklerini dile getiren Esaspehlivan, "Evet kararının yoğunlukta olduğunu gözlemledik, kararsızlar da yok değil. Hayır oyu vereceğim diyenlerin sayısı genele baktığınızda düşük görülüyor. İlçelere gittiğimizde genelde o ilçelerin en kalabalık saatlerini günlerini tespit ediyoruz, ilçe pazarlarının olmasına dikkat ediyoruz ki tüm köylerden gelen vatandaşlara ulaşalım. Yorum yapmadan, sadece vatandaşın görüşlerini yerine getiriyoruz. Bir önceki seçimlerde yani 1 Kasım'da da aynı şekilde görüntülü anket uygulaması yapmıştık ve ilçelere göre çıkan sonuçlar seçim sonuçları ile hemen hemen örtüşmüştü. Bu seçimde de ilçelerdeki röportajlarda çıkan 'evet' ve 'hayır' cevaplarına yakın sonuçların sandığa yansıyacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON