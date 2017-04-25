Görmez, Gambiya Heyetini Kabul Etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, ifsat hareketlerinin ıslah adı altında gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye'de 15 Temmuz'da kendi ülkesine kötülük yapan bir hareket, iyilik görüntüsü altında sizin de ülkelerinize geldi, çocuklarınızı çaldı. Bundan haberiniz olması gerekir. Bu hareketin uzun yıllar sonra uluslararası bir organizasyon olduğu bütün yönleriyle ortaya çıkmıştır. Bilhassa Afrika'da kardeşlerimizin bunlara izin vermemeleri gerekiyor." diye konuştu.



Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Gambiya Yüksek İslam Konseyi Başkanı Muhammet Lamin Touray ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Görmez, "Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, bizi kardeş kılan bir inancın mensuplarıyız. Uzun yıllar aramıza engeller ve mesafeler girdi ancak bu yeni dönemde yeniden kardeşliğimizi pekiştirip eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor." dedi.



Modern dünya tarafından yanlış bir Afrika algısı dayatıldığını ifade eden Görmez, Afrika'nın fakirliğin, cehaletin, yoksulluğun kıtası değil bilakis servetin, zenginliğin, ilmin ve irfanın kıtası olduğunu vurguladı.



"Üç büyük düşmanla mücadele pekiştirilmeli"



Afrika'da cehalet, tefrika ve fakirlikten oluşan üç büyük düşmanla mücadelenin pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Görmez, Ortadoğu coğrafyasını kuşatan yanlış düşüncelerin Afrika'ya ulaşmaması için daha dikkatli olunması üzerinde durdu.



Bunun üstesinden gelmenin yolunun da ilim ve hikmet olduğunu kaydeden Görmez, bu anlamda güçlü ilim, dini müesseseler ve güçlü alimlerin varlığının önemine dikkati çekti.



Kötülüğün çeşitli kılıklara girerek ülkeleri, coğrafyaları ifsat ettiğini belirten Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hem şeytanın hem kötülüğün insanları, ülkeleri ve toplumları kandırmak için başvurduğu en kötü yol iyilik görüntüsü altında gelmesidir. Bütün ifsat hareketleri ıslah adı altında gerçekleşmiştir. Türkiye'de 15 Temmuz'da kendi ülkesine kötülük yapan bir hareket, iyilik görüntüsü altında sizin de ülkelerinize geldi, çocuklarınızı çaldı. Bundan haberiniz olması gerekir. Bu hareketin uzun yıllar sonra uluslararası bir organizasyon olduğu bütün yönleriyle ortaya çıkmıştır. Bilhassa Afrika'da kardeşlerimizin bunlara izin vermemeleri gerekiyor."



"Müslümanların Türkiye'den öğreneceği çok şey var"



Gambiya Yüksek İslam Konseyi Başkanı Touray ise kabulünden dolayı Başkan Görmez'e teşekkür ederek Gambiyalı Müslümanlardan selam getirdiğini söyledi.



Türkiye ile Gambiya'nın güçlü ilişkileri olduğunu belirten Touray, "Burada biz kendimizi misafir olarak görmüyoruz. Türkiye'nin Gambiya'ya farklı alanlarda çok yardımları oldu. Bundan dolayı Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu ziyaret bizim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin dünya Müslümanları için çok önemli olduğunu dile getiren Touray, "Müslümanların Türkiye'den öğreneceği çok şey var. Osmanlı döneminden beri Müslümanlar için çok önemli işler yapıldı. Biz de buraya gelip sizden öğrenmek istiyoruz. Deneyimlerinizden faydalanmak ve Gambiya'da uygulamak için sizlerin tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşamasından duydukları üzüntü ve endişeyi de dile getiren Touray, "15 Temmuz olayına çok üzüldük. Biz Türkiye'yi İslam'ın bir kalesi olarak görüyoruz. 15 Temmuz gecesi çok endişelendik ve üzüldük. Ama sonrasında tuzaklar bozulduğu için Allah'a şükrettik. İslam'ı küçük parçalara ayırarak bizi bölmeye çalıştılar. Biz ümmetiz, buna izin vermemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.



Din hizmetleri, din eğitimi ve dini yayınlar gibi çeşitli konularda yardım talebinde bulunan Touray'a Başkan Görmez, bu konularda yardım sözü verdi. Görmez de, Türkiye'de eğitim gören Gambiyalı öğrenci sayısının yükseltilmesini istedi.