Görevlendirme Yapılan Belediyeler

Türk Eğitim Derneği Koleji öğrencileri, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Kayapınar Belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mustafa Kılıç'ı ziyaret etti.



Kılıç'ı makamında ziyaret eden öğrenciler ve okul yönetimi, Kılıç'a çıkardıkları okul dergisini hediye etti.



Çocuklarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Kılıç, çocukların okul yolunun yapılma isteğini, hava koşullarının düzelmesinin ardından yerine getireceklerinin sözünü verdi.



Kılıç, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.