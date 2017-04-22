Göreve Giden Solotürk Ekibini Durduran Çocuklar, Görevi Bir Günlüğüne Devraldı

TÜRK Hava Kuvvetlerinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü SOLOTÜRK ekibi, Ankara Dr. Sami Ulus Hastanesi Onkoloji bölümünde kanser tedavisi gören çocukların hayallerini gerçekleştirdi. Çocuklar göreve giden timi durdurarak, kendilerinden görevi bir günlüğüne devraldı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hastane doktorları çocuklara bir hayali olup olmadıklarını sordu. Çocukların, 'SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibini ve uçağını ziyaret etmek istiyoruz' talebi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Hava Kuvvetleri ile temas kuruldu. Alınan izinler sonrasında SOLOTÜRK'ün konuşlu bulunduğu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Konya'da ziyaret planlandı. Üs de çocukları bir sürpriz bekliyordu. Her biri için kendi ölçülerinde özel olarak hazırlanmış, SOLOTÜRK uçuş tulumu kendilerine hediye edilip, giydirildi. SOLOTÜRK'ün tüm personeli de temsili olarak bir günlüğüne görevlerini kanserle mücadele eden çocuklara devrettiler. Ziyarete yönelik alınan görüntüler, bir klip hazırlanarak sunuldu.



Klipte, çocukların gösteri uçuşuna giden SOLOTÜRK'ü durdurması üzerine, tüm ekibin görevlerini çocuklara devretmesi konu alındı. Uçuşta görev alan tüm personel çocuklardan oluşturuldu.



KANSERE KARŞI TOPLUMSAL DESTEĞİN ARTIRILMASI



Yetkililer, bu projenin bir amacı da kanserle mücadele eden çocuklara toplumsal desteğin arttırılması ve kamuoyunda oluşan bilincin yükseltilmesi olduğunu belirtti.



Ziyaret aşamasında çocuklara nezaret eden doktorlar, kanserle mücadelede moral ve motivasyonun hastalığı yenme noktasında önemli bir bileşen olduğu ve SOLOTÜRK'ün çocukların hayallerini gerçekleştirmesi nedeniyle bu amaca hizmet ettiğini anlattı.



23 NİSAN'DA ÇOCUKLAR İÇİN ÇANAKKALE'DE UÇACAK



Bu arada SOLOTÜRK 23 Nisan'da tüm çocukları sevindirmek için Çanakkale'de gösteri uçuşu yapacak.



SOLOTÜRK 2017 gösteri sezonunun ilk gösterisinde 23 Nisan 2017 Pazar günü Çanakkale Kordon'da saat 15.30'da çocukları mutlu etmek için gösteri uçuşu yapacak. Gösteri uçuşu ayrıca SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesaplarından 'canlı' olarak izlenebilecek. Gösterinin pilotu Yüzbaşı Erhan Günar olacak.



24 VE 25 NİSAN'DA ŞEHİT ABİDESİ'NDE UÇACAK



Ekibin Çanakkale'de ki diğer gösterilerinin ise 24 ve 25 Nisan'da Şehitler Abidesinde yapılacağı belirtildi.



- Ankara