Gomes ve Sosa'yı Unutturdular!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasınında Trabzonspor'u 4-3 mağlup edip, 61 puanla zirvede yer alan Beşiktaş'ta, Talisa ve Cenk Tosun başarılı performanslarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Trabzonspor maçında da fileleri havalandırma başarısı gösteren Talisca ve Cenk Tosun, sezon başında 'Mario Gomez ve Jose Sosa'nın yeri dolar mı?' şeklindeki soru işaretlerine de cevap vermeyi sürdürüyor.



Geçen sezon Mario Gomez'in gölgesinde kalan ancak bu sezon formayı kimseye kaptırmayan Cenk Tosun, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş adına rakip fileleri 17 kez havalandırmayı başardı. Sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılan Talisca'da son dönemde skora katkı yapmayı arttırırken, rakip fileleri ligde tam 9 kez havalandırdı.



CENK & TALISCA İKİLİSİ GOMEZ & SOSA İKİLİSİNİ GEÇTİ



Cenk Tosun ve Talisca, Süper Lig'de attıkları toplam 26 golle Jose Sosa ve Mario Gomez ikilisini de geride bırakmayı başardı. Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ilk isim Mario Gomez, ilk 27 haftada rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başarmıştı. Bir diğer önemli isim Sosa ise Beşiktaş adına ilk 27 haftada 6 gol kaydetmişti.



Cenk Tosun ve Talisca attıkları 26 golle, geçen sezon ilk 27 haftada 25 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Mario Gomez ve Jose Sosa ikilisini de geride bırakmış oldu.



SADECE GOLLERİ DEĞİL, DURUMLARI DE BENZER



Beşiktaş'ın bu seneki en önemli isimlerinden Talisca, geçen sezonun önemli ismi Mario Gomez ile sözleşme konusunda da benzerlik gösteriyor. Gomez'i Fiorentina'dan kiralayan ve sezon sonunda yıldızı parladıktan sonra bonservisini almayan Beşiktaş'ın Talisca'da nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Beşiktaş Talisca'yı sezon başında Benfica'dan kiralamıştı ancak yıldız oyuncunun gelecek sezonki durumu henüz netlik kazanmadı.



(Sporx)