Gömeç'te Uyuşturucu Operasyonu
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 120 kök hint keneviri ele geçirildi.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 120 kök hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Gömeç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Türkoğlu Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda evin bahçesinde naylon torbaların altına gizlenmiş halde 120 kök hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonda N.Y. gözaltına alındı.