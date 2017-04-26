Golü Attı! Megafon Ile Tribünleri Coşturdu!

İtalya Ligi'nde futbol sahalarında nadir görülebilecek bir olay yaşandı.



İtalya Ligi'nin 33. haftasında Udinese ile Cagliari karşı karşıya geldi.



Udinese rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Karşılaşmaya Udinese'nin genç yıldızı Stipe Perica damgasını vurdu.



Hırvat futbolcu 66. dakikada oyuna girdikten 4 dakika sonra takımını 1-0 öne geçiren golü attı.



Perica, 73'te Gabriele Angella'nın golünde de asist yaparak Udinese'nin 2-0 öne geçmesini sağladı.



Son dakikalarda Marco Borriello'nun golüne engel olamayan Udinese maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Kısa sürede maça damgasını vuran Stipe Perica, maç biter bitmez Udinese'nin en ateşli tribününe gitti.



Megafonu eline alan Perica taraftarı coşturdu.



Perica'nın bu ilginç galibiyet sevinci İtalya ve Hırvatistan'da büyük yankı uyandırdı.



Kaynak: Sporvadisi.com