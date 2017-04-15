Gölköy'de Voleybol Turnuvası

Gölköy Kaymakamlığı, voleybol turnuvası düzenledi.



Gölköy Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 10 takım yer aldı.



Final karşılaşmasında rakibini 3-2'lik setle mağlup eden Gölköy Anadolu Lisesi, birincilik kupasını almaya hak kazandı.



Turnuvada, Hürriyet Ortaokulu 2'inci, Gölköy Belediyesi 3'üncü ve Duran AVM ise 4'üncü oldu. Gölköy Metem Lisesi'ne de centilmenlik kupası verildi.



Gölköy Belediye Başkan Yardımcısı Murat Emre Ömerustaoğlu ile İlçe Halk Eğitim Müdürü Yaşar Genç, dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.