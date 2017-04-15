Goldman Sachs, Piyasada Dolaşan Anketin Yqalan Olduğunu Açıkladı

Bugün bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada, finanas kuruluşu Goldman Sachs'a ait olduğu iddia edilen bir referandum anketi yayınlandı.

Anketin 46 bin kişiyle yapıldığı ve büyük bir oranla 'Hayır' oylarının önce olduğu iddia edildi.

"ANKET GERÇEK DIŞIDIR"

Goldman Sachs Türkiye yetkilisi Zeynep Yenel yaptığı yazılı açıklamada anketi yalanlayarak "Türkiye'de 16 Nisan 2017'de yapılacak olan referandum ile ilgili olarak Goldman Sachs'a ait olduğu iddia edilen anket gerçek dışıdır ve dikkate alınmamalıdır" ifadesini kullandı.