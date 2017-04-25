Golden State Seriyi 4-0'la Geçti

İlk çeyrekte 45 sayı bulan Warriors, play-off'lardaki bu istatistik rekorunun da sahibi oldu.



Golden State Warriors, Portland serisini 4-0'la geçti ve Batı Konferansı yarı finaline yükseldi. Golden State'in sıradaki rakibi Los Angeles Clippers-Utah Jazz eşleşmesinin galibi olacak. Bu seride 2-2'lik eşitlik bulunuyor.



Warriors, ameliyat nedeniyle takımın başında yer alamayan koç Steve Kerr'den yoksun çıktığı ikinci maçta da kazanmayı bildi. Stephen Curry'nin geceye damga vurduğu gecede istatistik tablosuna 37 sayı, 8 asist, 7 ribaunt ve 2 top çalma ekledi. Sakatlıktan dönen Kevin Durant 20 dakikada 10 sayı üretirken, Draymond Green 21 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle oynadı. Warriors'ın bir diğer yıldızı Klay Thompson ise 5'te 3 üçlük isabeti bulduğu maçta 18 sayı ile katkı verdi.



Sezonu kapatan Portland'da Damian Lillard 34 sayı, 6 asistle mücadele etti. Maça kenarda başlayan Al Faroyq Aminu ise 25 sayıyla oynadı.