Golden Çetesi Reisi Toprağa Verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokağa terk edilen golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpekle bir minibüste yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden eski güverte reisi Şenol Özbakan, İzmir'de toprağa verildi.



Aydın'daki özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Özbakan için İzmir'deki İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Cenazeye, Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan ile yakınları katıldı, tabutun üzerine Göztepespor'un bayrağı konuldu.



Özbakan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Balçova Mezarlığı'nda defnedildi.



Yağmur Özbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının hayvanseverliğiyle tanındığını söyledi.



Babasının çok sevdiği hayvanlara iyi bakıldığını belirten Özbakan, şöyle konuştu:



"Onları ayırmayacağım, şu an ne yapacağımızı bilmiyorum ve çok sağlıklı düşünemiyorum. Kesinlikle sahiplendirilmeyecekler ve dağıtılmayacaklar, sokağa atılmayacaklar. Bu süreci atlattıktan sonra hayvanlarla ilgili gereken ne varsa onu yapacağım. Sosyal medyada bir şey yazılmasın çizilmesin. Biz, golden çetesi sayfasını sadece 'iyilik olsun hayvanlar sahiplendirilsin, kayıp hayvanlar bulunsun' diye yapmıştık. Portal devam etsin, yine insanlar kayıp hayvanlarını bulsun."