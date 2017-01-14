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Gökhan Türkmen
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Karlar Ülkesi
Gökhan Türkmen
14 Ocak 2017 Cumartesi 20:38
Buğulu ve romantik sesi ile Gökhan Türkmen sevenleriyle buluşacak.
Buğulu ve romantik sesi ile Gökhan Türkmen sevenleriyle buluşacak.
Kaynak:
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