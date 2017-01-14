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Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen

Buğulu ve romantik sesi ile Gökhan Türkmen sevenleriyle buluşacak.

Gökhan Türkmen

Buğulu ve romantik sesi ile Gökhan Türkmen sevenleriyle buluşacak.

Kaynak: Etkinlik.io


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