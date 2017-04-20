Global Run" Koşusu Hazırlıkları

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla, Global Yatırım Holding tarafından 4. kez gerçekleştirecek "Global Run" etkinliği, 30 Nisan Pazar günü Bodrum'da yapılacak.



Etkinlik kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, organizasyonun Bodrum'un tanıtımına katkı sağladığını söyledi.



Kocadon, katılımcı sayısının giderek arttığını ve etkinliği bir yarışma olarak değil, birçok vakfa katkı sağlayan, sosyal bir proje olarak gördüğünü ifade etti.



Bodrum Yolcu Limanı Müdürü Gonca Uygun ise organizasyona bin dolayında sporcunun katılmasını beklediklerini dile getirerek, "Elde edilen gelir, Parıltı Derneği ve Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak. Umarım onların çalışmalarında bizim küçük katkımızın faydası olur." diye konuştu.



Bireysel ve kurumsal katılımcıların olacağı organizasyon kapsamında, aralarında tekne turunun da yer alacağı çeşitli eğlenceler düzenlenecek.



Özel sporcular ve çocuk koşusunun da düzenleneceği yarışma, 5 ve 10 kilometre kategorilerinde gerçekleştirilecek.