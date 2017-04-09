Giresunspor-Bandırmaspor: 1-0





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xxx), Mehmet Kısal (xxx), Muhammet Yumak (xxx)



GİRESUNSPOR: Eser (xx)- Berkan (xx), Onur (xxx), Özgür Yılmaz (xx), Çağlar (xx) (Dk.69 Rızvan xx), Dodo (xxx), Dimitriadis (xxx), Abwo (x) (Dk. 84 Jones), Recep (xxx), Volkan (xx) (Dk.61 Dilaver xx), Özgür Can Özcan (xx)



BANDIRMASPOR: Okan (xx)- Ömer (xx), Brinner (xx), Fofana (xx), Serkan (xx) (Dk.87 Üstün), David Deniz (xx), Lukas (x), Sertaç (x) (Dk.71 Feridun x), Gökhan (xx) (Dk.83 Doğan), da Silva(x), Atabey (x)



GOL: Dk. 64 Recep (Giresunspor)



KIRMIZI KART: Dk.54 Lukas



SARI KARTLAR: Dodo, Çağlar, Berkan, Eser, Onur (Giresunspor), Fofana, Brinner, Atabey (Bandırmaspor)



TFF 1'inci Lig'de Giresunspor, sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.



19'uncu dakikada Da Silva'nın uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Gökhan topla buluşmak istedi. Ancak kalesini erken terk eden Eser gole izin vermedi.



20'nci dakikada Bandırmaspor atağında sağ kanatta Gökhan kaleci ile karşı karışaya kaldı vuruşunda kaleci Eser gole izin vermedi.



53'üncü dakikada sol kanattan Çağlar ortaladı. Yükselen Özgür Can'ın kafa vuruşunda top kaleci Okan'ın ellerinde kaldı.



54'üncü dakikada Bandırmaspor'da Lukas rakibine yaptığı faulun ardından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



58'inci dakikada Bandırmaspor penaltı atışından yararlanamadı. Atabey sağ kanattan ceza sahasına girdi. Özgür'un müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışı kullanan Ömer topu auta attı.



64'üncü dakikada Dodo sağ kanattan içeriye doldurdu. Topla buluşan Çağlar savunma arkasına bir pas çıkardı. Topla buluşan Recep kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



86'ncı dakikada Giresunspor atağında Özgür'un pasında Dilaver'in şutunda top kaleci Okan'da kaldı.



- Giresun