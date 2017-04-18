Giresun'daki Toprak Kayması

Çanakçı ilçesinde dün hafriyat çalışması sırasında kayan toprak altında kalarak ağır yaralanan Burhan Uzun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uzun, daha sonra Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Uzun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Burhan Uzun, Çanakçı ilçesine bağlı Egeköy köyü Kıdıklı Mahallesi'nde hafriyat çalışması yaptığı sırada kayan toprağın altında kalmış, komşuları tarafından bulunduğu yerden çıkarılmıştı.