Giresun'daki Fetö/pdy Soruşturmaları

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 403 kişi tutuklu bulunuyor.



Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ/PDY üyeliği, yöneticiliği ile "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından halen 403 şüphelinin tutuklu olduğunu belirtti.



Kaya, cezaevinden tahliye edilen 71 kişi ile birlikte gözaltına alınan 357 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı uygulandığını belirtti.



Açıklamasında, soruşturma çerçevesinde 58 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunduğunu aktaran Kaya, halen 8 kişinin gözaltında tutulduğunu ve bugüne kadar 276 kişi hakkında dava açıldığını kaydetti.



Kaya, soruşturmaların gizlilik içerisinde yürütüldüğünü belirtti.