Giresun'da Yamaç Paraşütü Turizminin Geliştirilmesi Çalışmaları

Giresun Belediyesi tarafından Gedikkaya'nın yamaç paraşütü turizmine kazandırılması için proje başlatıldığı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce başlatılan Gedikkaya ile ilgili proje kapsamında bölgede yamaç paraşütü turizminin de geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.



Açıklamada, belediye yetkililerinin bölgede bir dizi incelemelerde bulunduğu vurgulanarak, "Geçtiğimiz günlerde temelini attığı Gedikkaya Projesi hızla ilerliyor. Belediye başkanımız Kerim Aksu'nun özel önem verdiği projeye yamaç paraşütü alanı ilave edilmesi için çalışma başlatıldı. Projeye ilave yapılacak yamaç paraşütü alanlarıyla ilgili çalışmalar Başkan Aksu'nun onayından sonra yapılmaya başlanacak." denildi.