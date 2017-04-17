Giresun'da Toprak Kayması: 1 Ölü

Giresun'un Çanakçı ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Çanakçı ilçesine bağlı Egeköy köyünde evin arkasında bulunan yamaç arazide hafriyat çalışması yapan Burhan Uzun (30), kayan tonlarca toprağın altında kaldı. Komşuları tarafından kurtarılmaya çalışılan Uzun, yaklaşık iki saati aşkın bir süre sonra toprağın altından çıkartılabildi. Görele Devlet Hastanesine kaldırılan Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Uzun'un köyde serbest meslekle uğraştığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GİRESUN