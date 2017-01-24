Giresun'da Kaybettiği Av Köpeğini Kastamonu'da Buldu

Giresun'da bir kişi, avlanırken kaybolan köpeğinin izine Kastamonu'da ulaştı.



Eynesil ilçesinde 15 gün önce çok sevdiği köpeği "Tomi" ile ormanlık bölgede ava çıkan Bayram Ören (24), av sırasında köpeğini kaybetti. Ören, bir süre ormanlık alanda aramasına rağmen köpeğini bulamadı.



Bölgede başka avcılar da olduğunu öğrenen Ören, yaptığı araştırma sonucu köpeğinin avcılar tarafından bulunarak götürüldüğünü ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişiye satıldığını belirledi.



Ören, Taşköprü'de yaşayan eniştesi Muhammet Köse'ye telefonla ulaşarak köpeğinin bulunduğu adresi bildirdi.



Köse de gittiği adreste köpeği bularak teslim aldı.



Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada kayınbiraderinin hayvanları çok sevdiğini belirterek "Tomi'yi Bayram, 2 bin 500 liraya satın almıştı. Köpeği alanlar bir köy muhtarına satmışlar. Muhtarı bulduk, kendisi hiç para almadan köpeği bana teslim etti. Ben de Giresun'a götürüp bırakacağım." dedi.