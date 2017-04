Giresun'da Fındıkta 'Külleme Hastalığı' ile Mücadele Devam Ediyor

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan fındık 2013 yılından bu yana 'Külleme' hastalığı ile mücadele ediyor.



Her geçen yıl üründe rekolte düşüklüğüne yol açan hastalık yüzünden fındık üreticisi ise son yıllarda sorunlar yaşamaya başladı. Fındığın başkenti olarak gösterilen Giresun'da ise 120 bin hektar arazide toplam 80 bin çiftçi üretim yapıyor. Külleme hastalığına karşı savaş açan Tirebolu Ziraat Odası ve Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, Tirebolu ilçesinde 50 köy ve 7 mahalle için 12 adet pülverizatör dağıtımı gerçekleştirdi.



Tirebolu Kaymakamlığı, Tirebolu Belediyesi, İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ziraat Odası iş birliğinde alınan pülverizatörler düzenlenen törenle çiftçilere verildi. Dağıtılan pülverizatörler daha sonra çiftçilere uygulamalı olarak gösterildi. Uygulama sonrası açıklama yapan Giresun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Muhammet Angın, külleme hastalığının ürün kaybında yüzde 50'lere kadar çıktığını söyledi.



2013 yılından buyana hastalıkla mücadele edildiğini belirten Angın, "2013 yılından itibaren, yoğun olarak külleme hastalığını fındıkta görmekteyiz. Külleme hastalığı özellikle ürün kayıplarına sebebiyet vermekte bunlar yaklaşık olarak yüzde 50 ye kadar çıka bilmekte. Fındık ağaçlarının kendini yenilemesini de engellemekte" dedi.



"20-25 günde bir ilaçlama şart"



"Mutlaka külleme hastalığı ile mücadele yapılması gerekmekte" diyen Angın, "Gerek ilaçlama gerekse de kültürel tedbirlerin uygulanması gerekiyor. Bu anlamda bakanlığımız tarafından geçici ruhsatlandırılmış 3 tane ilacımız söz konusu. Özelikle üreticilerimiz ilaç bayilerinden, tarım kredilerden bunları temin edebilirler. Bu hastalıkla mücadele mutlaka ilaçlamanın 20-25 günde bir yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.



Külleme hastalığının basit bir hastalık olduğunu ilaçlama ile hastalığının ortadan kalkabileceğini ifade eden Angın şöyle devam etti:



"Basit bir hastalıktır, ilaçlama yapıldığında bu hastalığı ortadan kaldıra bilecek olduğumuzu düşünmekteyiz. Özellikle Nisan 15'den itibaren ilaçlama yapılması gerekmekte bizi de bugün burada başlatıyoruz. Tirebolu Ziraat Odası Başkanımız bir etkinlik sağladı ve çiftçilerimize dağıtılmak üzere yaklaşık 12 pülverizatör temin etti. Bunlar her köyde vatandaşımızın hizmetinde devam edecek. Biz özellikle 13 ilçede vatandaşlarımızın tarım danışmaları aracılığı ile birlikte eğitiyoruz, bilgilendiriyoruz ve ilaçlamanın önemini anlatıyoruz."



Fındık üreticilerinin her zaman yanında olduklarını belirten Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, "Külleme hastalığı ile alakalı Tirebolu Ziraat Odası, İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlüğü, Kaymakamlık ile Belediyenin katkılarıyla Tirebolu'da 50 köy, 7 mahallede 12 tane makine ekipmanı dağıtımız gerçekleştirdik. Her 5 köye bir makine veriyoruz onları bütün vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Buradaki amacımız bizim toplu mücadeleyi geliştirmek, bu hastalıktan, bu illetten kurtulmak. Tabi bu sene 12 makine ile başladık önümüzdeki yıllarda da bütçemizin elverdiği ölçüde daha da fazlalaştırıp her köye bir makine vermek. Bu şekilde toplu mücadele yapıldığı şekilde bu hastalıktan kurtulacağını ve ürün kaybının olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN