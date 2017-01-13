Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Yeni Bina Yapılacak

Siirt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu yeni hizmet binasının yapımı için çalımaların başladığı bildirildi.



İl Müdürü İzzet Murat, gazetecilere yaptığı açıklamada, talepte bulundukları hizmet binasının Maliye Bakanlığı ve Mili Emlak Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüldüğünü ve Defterdarlığa arsa karşılığı ihale yapılması için ihale talimatı verildiğini belirtti.



Defterdarlık ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihale çalışmalarına başlandığını ifade eden Murat, yapılacak yeni binanın müdürlük bünyesindeki tüm şubelerinin bir arada olacağı bodrum ve zemin kat üzerine dört katlı olarak planlandığını kaydetti.



Murat, Eruh İlçe Müdürlüğü için de zemin, artı bir katlı yeni bir hizmet binası yapılacağını sözlerine ekledi.