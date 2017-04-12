Gercüş'te Tiyatro ile Çevre Farkındalığı

Gercüş ilçesinde, Koçak Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, hazırladıkları tiyatro oyunu ile çevre konusunda farkındalık oluşturuyor.



Koçak Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte sahnelenen tiyatro oyununda, cam, metal, plastik, kağıt, karton türü evsel nitelikli atıkların nasıl değerlendirileceği konusu işlendi.



Okul öğretmeni Oktay Kurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının öğrenciler ile vatandaşlarda atıkların geri dönüşümü ve çevre bilincini geliştirmek olduğunu söyledi.



Kurt, şöyle konuştu:



"Bir okulun görevi sadece öğrenci ve insan yetiştirmek olmamalı aynı zamanda halkı bilinçlendirmelidir. Halka bir şeyler katmalı bu anlamda hem halka bir şeyler katmış olduk hem de halka bir faydamız dokunmuş oldu. Öğrencilerimiz de bu konuyu pekiştirmiş oldu. Hem de öğrencilerimiz yararlı bir faaliyette bulundular."